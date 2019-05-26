مانشستر يونايتد يستسلم في صراعه لضم دي ليخت

قرر نادي مانشستر يونايتد، عدم مواصلة الصراع للظفر بخدمات الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام، خلال سوق الانتقالات الصيفية.
وكان مانشستر يونايتد قد سعى لضم دي ليخت لتدعيم الخط الدفاعي، وأفادت تقارير صحفية أن النادي الإنجليزي يُجهز عرضًا بقيمة 80 مليون يورو لحسم الصفقة.
وقالت مصادر داخل النادي لشبكة "سكاي سبورتس"، إن مانشستر يونايتد سينسحب من الصراع على دي ليخت، والعديد من أعضاء اللجنة الفنية للنادي يعتقدون أن اللاعب سينضم إلى برشلونة.
وأشارت عدة تقارير مؤخرًا، إلى أن هناك خلاف مالي بين دي ليخت وإدارة برشلونة، يُعطل إتمام الصفقة، حيث طلب اللاعب الحصول على راتب سنوي في برشلونة يبلغ من 8 إلى 9 ملايين يورو، وهو الرقم الذي رفض مسؤولو البارسا تقديمه.
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