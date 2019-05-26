أوفيني يهرب من النصر السعودي والعالمي يسعى لتأمين لاعبيه

رحل محترف نادي النصر البرازيلي، برونو أوفيني، الرياض، لقضاء إجازته، دون أن يجدد عقده مع ناديه النصر ما أثار استغراب الجماهير النصراوية كون النجم البرازيلي من أفضل المحترفين الأجانب أداءً في الموسم المنصرم.
وتسعى إدارة نادي النصر، لتأمين احتياجات فريقها للموسم المقبل، من خلال مفاوضة عدد من اللاعبين المحليين وسط منافسة من الأندية الأخرى.
ويقترب اللاعب عبد الفتاح آدم، من نادي النصر، إلا أن نادي الاتحاد دخل منافساً شرساً على الصفقة، وبات الأقرب لحسمها.
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