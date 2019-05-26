نهائي الكونفيدرالية.. تشكيل الزمالك المتوقع.. أحداد مهاجما أمام نهضة بركان

استقر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة نهضة بركان المغربي.

ويستضيف الزمالك نظيره نهضة بركان في العاشرة مساء اليوم الأحد، ضمن إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية بملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

ويغيب عن الزمالك كلا من التونسي حمدي النقاز المدافع الأيمن للفريق، وعمر السعيد مهاجم الفريق للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع:

حراسة المرمى: (محمود جنش).

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خط الدفاع: عبدالله جمعة - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - حازم إمام.

خط الوسط: محمود عبدالعزيز - طارق حامد.

ثلاثي قبل المهاجم: محمود عبدالمنعم "كهربا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - إبراهيم حسن.

خط الهجوم: حميد أحداد.