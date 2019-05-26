فالفيردي: الوصول للنهائي أفضل من الإقصاء من دور الثمانية

قال إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، إن فريقه لم يحقق أهدافه التي وضعها، وذلك بعد خسارة نهائي كأس إسبانيا 1 / 2 أمس السبت أمام فالنسيا.

وحرمت الخسارة التي تعرض لها برشلونة أمام فريق فالنسي، الذي يدربه مارسيلينو، الفريق من الحصول على الثنائية المحلية الثانية على التوالي منذ تولي فالفيردي تدريب النادي في 2017.

كان برشلونة توج بلقب الدوري الإسباني للمرة الثامنة في آخر 11 موسما، ولكن الفريق ودع دوري أبطال أوروبا من الدور قبل النهائي وفشل في الفوز على بلنسية في كأس إسبانيا؟

وقال فالفيردي: "قبل شهر، كنا نحتفل بلقب الدوري، واحتمال التتويج بثلاثية. كان لدينا توقعات عالية، ولكننا لم نتمكن من الارتقاء إليها".

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وأضاف: "كلنا مستاؤون من خسارة النهائي، ولكن الوصول لهذا الدور أفضل من الخروج من دور الثمانية".

وأكد: "لا يمكنني توجيه اللوم للاعبين اليوم، لقد قدموا كل شيء ولا أعتقد أن الأمر كان يتعلق بالعقلية، كان الأمر يتعلق أكثر بأن فالنسيا كان الفريق الأفضل في هذه المباراة".

وعند سؤاله مرة أخرى عن مستقبله مع الفريق، أعاد فالفيردي التأكيد على أنه سعيد بالوجود في برشلونة، ولكنه رفض التعليق عما يمكن أن يحدث في الأسابيع القليلة.