أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية

أتينا لكم بأبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الألمانية أو الإنجليزية أو الإيطالية أو الأسبانية أو الفرنسية.

الصحافة الانجليزية

ديلي ميل

ليفربول يريد راموس

أبدى نادي ليفربول الانجليزي اهتمامه بالتعاقد مع الإسباني سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد الذي أبدى رغبته في الرحيل بعد 14 عامًا داخل النادي.

ويرغب ليفربول في الجمع بين راموس، وفيرجيل فان دايك في قلب دفاع الفريق، بالرغم من خلاف الذي نشب بين اللاعب وعدد من عناصر ليفربول وعلى رأسهم المدير الفني يورجن كلوب إلا أنهم قرروا الدخول في منافسة مع يوفنتوس ومانشستر يونايتد على اللاعب.

ذا صن

تهديد سولشاير

هدد أولى جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد اللاعبين بالاستبعاد من معسكر الإعداد للموسم الجديد في حالة العودة من فترة الراحة الصيفية في حالة بدنية غير جيدة.

وسيقوم مانشستر يونايتد بعمل اختبارات ميزان لكافة اللاعبين للحصول على نسبة الدهون في الجسم، إضافة إلى اختيار سالفيا الخاص بهرمون اللعاب الذي جلبه جوزيه مورينيو للنادي في الموسم الماضي، وسيتم مقارنة النتائج بالعينات التي حصلوا عليها من اللاعبين في نهاية الموسم.

ديلي ستار

أزمة تشيلسي

تواصلت أزمة تشيلسي مع مديره الفني السابق أنتونيو كونتي، وذلك بسبب الطريقة التي اتبعها النادي لإقالة المدرب الإيطالي، حيث باتوا مطالبين بدفع مزيد من المال له.

وحصل كونتي على حكم يمنحه تعويض وقدره 9 مليون إسترليني من مانشستر سيتي، قبل أن تصدر إدارة الدوري الانجليزي قرارًا بإجبار النادي على تحمل مبلغ مليون إسترليني تكلفة ما تحمله المدرب من أجل الدخول في إجراءات التقاضي.

اكسبريس

صفقة يونايتد ويوفنتوس

يتجه نادي يوفنتوس الإيطالي إلى عرض صفقة تبادلية على مانشستر يونايتد من أجل الحصول على خدمات بول بوجبا مجددًا لدعم خط وسطه، حيث أبدى النادي رغبته في منح باولو ديبالا وألكس ساندرو إلى الشياطين الحمر.

ولم يخف مانشستر يونايتد رغبته في التعاقد مع ديبالا بالإضافة إلى ساندور، فيما يعد الأخير الذي يلعب في الرواق الأيسر هدفًا لتشيلسي أيضًا، غير أن فكرة إقامة صفقة تبادلية تظل أمرًا لم يمكن الجزم بإقبال إدارة النادي على القبول به.

الصحافة الإسبانية

فالنسيا على العرش

توج نادي فالنسيا بلقب كأس ملك إسبانيا بعدما أسقط برشلونة بهدفين لواحد في المباراة النهائية، ليصل إلى اللقب الثامن في تاريخه.

فالنسيا نجح في قطع سلسلة تتويج برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا، ليمنعه من الوصول للبطولة الرابعة تواليًا ويضع نفسه على العرش منفردًا.

بارتوميو يدافع

داخل جوزيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة، عن إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريقه، بعد خسارة المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا.

وقال رئيس نادي برشلونة: "هذه الخسارة ليست خطأ فالفيردي، الأمر ليس مسؤوليته، سنحت لنا عدد من فرص التهديف ولكننا لم نستغل الموقف".

آس

احساس سيء

أكد إرنيستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة، أنه يشعر بشعور سيء بعد خسارة فريقه لنهائي كأس ملك إسبانيا، أمام فالنسيا.

وقال المدير الفني لبرشلونة: "لدي احساس سيء، لن نخدعكم، أفضل خسارة نهائي بطولة عن الخروج من دور الثمانية أو قبل النهائي".

بقاء فالفيردي

أعلن جيرارد بيكيه لاعب نادي برشلونة، أن لاعبي فريقه يرغبون في بقاء إرنيستو فالفيردي المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.

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وقال لاعب برشلونة: "إنه عام جيد لأننا توجنا بلقب الدوري الإسباني، كنا نتوقع المزيد ولكنه لم يحدث، نريد أن يبقى فالفيردي معنا ولا نرغب في رحيله".

الصحافة الإيطالية

حالة واحدة تُقرب بوكيتينو من تدريب يوفنتوس

لاجازيتا ديلو سبورت

يوفنتوس مهتم بمدرب توتنهام

كشفت الصحيفة، أن نادي يوفنتوس مهتم بالتعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني توتنهام الإنجليزي، لكن هناك حالة وادة ستسهل اتمام الصفقة.

وأوضحت الصحيفة، أن فابيو باراتيتسي المدير الرياضي ليوفنتوس، توجه إلى العاصمة لندن، لبدء المفاوضات مع شقيق مدرب توتنهام.

وأشارت إلى أن يوفنتوس ينتظر تتويج توتنهام بدوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول، لكي يكون بوكيتينو متاحًا لتدريب الفريق الإيطالي.

كوريري ديللو سبورت

نابولي يرفض عرض ريال مدريد

تحدثت تقارير إيطالية، عن رفض نادي نابولي الإيطالي، لعرض من نادي ريال مدريد للحصول على خدمات الفريق كاليدو كوليبالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة، أن النادي الإيطالي يرفض التفريط في خدمات كوليبالي، رغم العرض المقدم من ريال مدريد بقيمة 90 مليون يورو.

الصحافة الفرنسية

فرانس فوتبول

تحدي جديد لفالبوينا

يبحث المخضرم ماتيو فالبوينا عن تحد جديد في مسيرته الكروية، حيث اقترب كثيرًا من نادي أوليمبياكوس اليوناني، ليواصل مغامراته الكروية بعد عدة تجارب في فرنسا، روسيا وتركيا.

وتبعًا لتصريحات فانجيليس ماريناكيس رئيس أوليمبياكوس، فإن النادي اليوناني دخل في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع فالبوينا، وأن اللاعب قد يوقع عقدًا لموسم وحيد مع أوليمبياكوس.

ليكيب

مارسيلو يحترم تعاقده

نفى البرازيلي مارسيلو مدافع فريق أوليمبيك ليون نيته في الرحيل عن صفوف ناديه، مؤكدًا أنه يحترم تعاقده الذي ينتهي في صيف عام 2021.

وأصدر اللاعب البرازيلي بيانًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عقب مواجهة ليون التي فاز بها على نيم في ختام منافسات دوري الدرجة الأولى الفرنسي أكد خلاله احترامه لتعاقده، نافيًا الأنباء التي تناولت رحيله.

الصحافة الألمانية

كيكر

سبب عدم استدعاء جوتزة

رغم تسجيل ستة أهداف وصناعة خمسة آخرين في 2019، إلا أن هذا لم يكن كافيا لانضمام ماريو جوتزة إلى المنتخب الألماني تحت قيادة المدرب يواكيم لوف، استعدادًا لمواجهة روسيا البيضاء وإستونيا في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وقال لوف عن سبب عدم استدعاء نجم بوروسيا دورتموند: "لدي خيارات كافية في الوقت الحالي، لكني معجب بما قدمه اللاعب خلال الأشهر الأخيرة حيث لعب مباريات جيدة جدا، واستمر على هذا الأداء فسيعود للمنتخب".

صاحب الـ26 عامًا خاض 63 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا ونجح في تسجيل 17 هدفًا، ويلعب في مركزه حاليًا السداسي ماركو رويس وسيرجي جنابري وليروى ساني وتيمو فيرنر وجوليان دراكسلر وجوليان براندت لاعب دورتموند الجديد.

دورتموند ينفي اهتمامه بماندزوكيتش

نفى ماتياس سامر، المستشار الفني لبوروسيا دورتموند، التقارير التي تناولت اهتمام النادي بالتعاقد مع الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال سامر، الذي تردد أنه من قام بترشيح ماندزوكيتش للانضمام إلى "BVB"، إنه أسيء تفسير هذا الأمر، مشيرًا إلى أن اللاعب لا يزال يرتبط بعقد مع يوفنتوس حتى عام 2021.

يُذكر أن صاحب الـ33 عامًا لعب في صفوف بايرن ميونيخ لمدة موسمين، وحصد مع الفريق البافاري ثلاثية الدوري الألماني والكأس ودوري أبطال أوروبا موسم (2012-13).