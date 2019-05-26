ساري يتفق على صفقاته الجديدة في يوفنتوس

لازال يوفنتوس يبحث عن مدرب جديد يتولى قيادة الفريق، بعدما إعلان رحيل ماسيمليانو أليجري، بنهاية الموسم الجاري.

وقالت شبكة "راي سبورت" الإيطالية، اليوم الأحد، إنَّ ماوريسيو ساري، المدير الفني الحالي لتشيلسي يأتي على رأس قائمة أولويات يوفنتوس.

وأضافت أنَّ ساري التقى بالفعل مع فابيو باراتيتسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، واتفقا على التعاقدات الجديدة للسيدة العجوز، ما يؤكد أن مدرب تشيلسي وافق على تدريب يوفنتوس.

وبحسب "راي سبورت"، فإنَّ ساري اتفق على 3 لاعبين من أجل ضمهم ليوفنتوس، والثلاثة من نابولي (فريقه السابق)، وهم كاليدو كوليبالي، وآلان، وفوزي غلام.

وانتشرت تقارير إنجليزية في الأيام الماضية، تفيد برغبة رومان إبراموفيتش رئيس تشيلسي في إقالة ساري، بعد اعتراض الأخير على مباراة ودية نظمها النادي في الولايات المتحدة قبل نهائي اليوروبا ليج المرتقب، ومطالبته بخوضها باللاعبين الأساسيين مما عرض لوفتس شيك للإصابة.