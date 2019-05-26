شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلى.. الشيخ يعود للمربع صفر ويبدأ مرحلة العلاج الطبيعى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
يخضع أحمد الشيخ، لاعب الأهلي لجلسات علاج طبيعي بعد تعرضه لإصابة بجزع فى أنكل القدم، على أن يبدأ مرحلة جديدة في برنامجه العلاجي والتأهيلى بعد زوال الورم في القدم بشكل نهائي.
وتعرض الشيخ للإصابة في مران الفريق أمس الأول ، الجمعة، واطمأن الجهاز الفني على حالة اللاعب، مؤكدا عودته من جديد للانتظام في المران الجماعي بعد الانتهاء من البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له.
ويؤدي الأهلي تدريباته يوميا على ملعب التتش تحت قيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.
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