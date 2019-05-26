شكرا لقرائتكم هل يستعين جروس بخدمات الحاوى لحسم معركة نصف المعلب أمام نهضة بركان؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيكون أيمن حفنى حاوى الزمالك على موعد مهم مع التاريخ عند دقات العاشرة مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب فى مباراة إياب نهائى الكونفدرالية الافريقية بين الزمالك المصرى ونظيره نهضة بركان المغربى.

ويعول الكثيرون من جماهير الزمالك آمالا عريضة على حفنى لقيادة نصف ملعب الزمالك وحسم المعركة لتشكيل ضغط كبير على الفريق المغربى لإمكانية تسجيل هدفين أو أكثر خلال المباراة لحسم اللقب القاري.

ويمتاز الحاوى بالمهارات الفائقة فى تمرير الكرة والمرواغات ونقل المعلب من الدفاع على الهجوم فى قيادة الزمالك لشن غارات متوالية وإعصار هجومى على مرمى بركان المغربى

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ويحتاج الزمالك إلى الفوز بهدفين مع نظافة شباكه للتتويج باللقب الأفريقى، بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمته بهدف قاتل ، أحرزه التوجولى لابا كودجو، فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.