شكرا لقرائتكم الطلائع يضع اللمسات النهائية قبل مواجهة المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يضع الجهاز الفنى لفريق طلائع الجيش بقيادة البلجيكى لوك ايميل اللمسات النهائية قبل مواجهة مصر المقاصة المقرر لها العاشرة مساء الاثنين على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة الاخيرة لمسابقة الدوري العام. ويعلن لوك ايميل بعد نهاية المران قائمة الـ 18 لاعب التى ستدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة استعداداً للمباراة. Advertisements ويغيب عن الطلائع فى مباراة المقاصة أحمد سمير بعد حصوله على الانذار الثالث فى مباراة الاتحاد السكندرى . وكان طلائع الجيش قد فاز على الاتحاد السكندرى بأربعة أهداف دون رد فى إطار مباريات الجولة 33 للمسابقة ليضمن بقاؤه رسمياً فى الدوري . ويحتل الطلائع المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى مثلهم وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 40 هدف وتلقت شباكه 38 هدف.

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