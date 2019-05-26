شكرا لقرائتكم الزمالك ضد نهضة بركان.. نصائح لجروس وكهربا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد أحمد سمير نجم الزمالك السابق أن مباراة الفريق أمام نهضة بركان ، يجب أن تشهد البدء بحازم إمام للإستفادة من خبراته، خلال أول 60 دقيقة بالمباراة.

ويستضيف الزمالك فى العاشرة من مساء اليوم أمام نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية باستاد برج العرب.

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وقال سمير فى تصريحات لقناة تايم سبورت إن جروس المدير الفنى عليه البدء بحازم إمام لأنه لو حدث غير ذلك سيكون خسارة فنية للأبيض أمام المنافس المغربى.

وأضاف : كهربا عليه ألا يتخطى منتصف الملعب.. لازم منهلكهوش حتى يتم الاستفادة به أطول وقت ممكن خلال المباراة ، فى ظل قدرته على تحمل الضغط الجماهيرى بالإضافة إلى حب الجماهير له.