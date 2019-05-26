مشجعات: انتظرونا فى المدرجات والفضل يرجع لتذكرتى...

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جدة - عمرو شويل استمر توافد مشجعى المنتخب الحاصلين على تذاكر لمباريات الفريق فى كأس الأمم الأفريقية بمصر، وتواجد العنصر النسائى فى اليوم الثانى من العمل بمنفذ تذكرتى بمركز شباب الجزيرة، حيث حرصت المشجعات على القدوم إلى المنفذ للحصول على الـ fan Id وتذاكر كأس الأمم الأفريقية.

وقالت يارا أيمن إحدى المشجعات التى تواجدت بمنفذ تذكرتى اليوم، إن سهولة التعامل مع الموقع شجعتها على النزول لشراء التذاكر لأول مرة بعد أن كانت تبحث عن "واسطة" تساعدها فى الحصول على تذكرة.

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فيما أضافت ماريان إحدى المشجعات أن عملية دفع سعر التذكرة والحصول على الـ fan Id لم تستغرق ثلاث دقائق.

وانطلق العمل بمنفذ تذكرتى بمركز شباب الجزيرة فى الحادية عشرة صباح اليوم، من أجل تسليم ال Fan id وتذاكر كأس الأمم الأفريقية، حيث يتوقف العمل فى الرابعة عصرا قبل موعد الإفطار على أن يعود من الثامنة والنصف مساء وحتى الواحدة صباحا.

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة فى التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.