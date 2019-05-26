شكرا لقرائتكم الزمالك ضد نهضة بركان .. تعرف على رسائل مرتضى منصور للجماهير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عدة نصائح للجماهير قبل مواجهة نهضة بركان الحاسمة على لقب الكونفيدرالية، وذلك لضمان خروج اللقاء بشكل يليق باسم ممثل مصر فى المسابقة. وجاءت نصائح رئيس الزمالك على النحو التالى: - ضرورة التحلى بالتشجيع المثالى طوال الـ 90 دقيقة لتقديم مثال يحتذى به من جانب الإتحاد الأفريقى و الدول الأفريقية الأخرى . - ضرورة الإبتعاد عن الهتافات السيئة سواء لنجوم الأبيض أو لاعبى الخصم أو طاقم التحكيم . Advertisements -عدم إستخدام الشماريخ و الليزر حتى لا تكلف الفريق توقف اللقاء أو توقيع أى غرامات . - ضرورة الإلتزام أثناء الدخول إلى المقاعد فى الملعب لتسهبل الحالة المرورية داخل الإستاد . موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان ويستضيف الزمالك نهضة بركان فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية فى العاشرة مساء اليوم الأحد على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية حضور جماهير بواقع 50 الف متفرج مثلما تم الإعلان عنه رسميا .

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