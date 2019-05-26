شكرا لقرائتكم سفير مصر بأنجولا يساند سلة سموحة هاتفيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أجرى خالد عبد الرحمن سفير مصر فى أنجولا اتصالات هاتفيا ببعثة فريق سلة سموحة التى تنافس على برونزية البطولة الأفريقية .

ومن المقرر أن يلتقى الفريق مع القيروان التونسى على المركز الثالث وبرونزية المنافسات ، بعد أن خسر من أول اغسطس الأنجولى بقبل نهائى البطولة .

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وقال أحمد عجلان رئيس البعثة فى أنجولا أن السفير اطمئن على البعثة، وطالبهم بالفوز فى المباراة وحصد البرونزية .

وتضم بعثة سموحة فى أنجولا كل من تامر مصطفى، وأشرف السيد، وشريف الدياسطى، وأحمد السيد، وعمر عزب، وأحمد عزب، وجيمس ادواردو، وإبراهيم خالد، وأوجستين اوكوسن، ومروان سرحان، بالإضافة إلى رؤوف محمد مصطفى وأداموف تاكا، ويرأس البعثة أحمد عجلان عضو مجلس الإدارة.

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