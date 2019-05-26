شكرا لقرائتكم فتوى رمضان.. هل ممارسة كرة القدم تشبه بغير المسلمين؟ سالم عبد الجليل يجيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل موقع "الخليج 365" مع الشيخ سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق لمعرفة رأيه فى بعض الأمور التى أثارت الجدل داخل ملاعب كرة القدم. وقال عبد الجليل :" هذا زعم باطل اللعب بالكرة كاللعب بغيره يلعب بها المسلم وغير المسلم". وأضاف : " لا مشكلة ان نلعب كرة بشرط ألا تأتى على الواجبات ليس من العيب أن نتشبه بغير المسلمين فى اللعب والتقدم والبناء. "

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