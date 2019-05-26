شكرا لقرائتكم الزمالك ضد نهضة بركان .."كاف" : طارق حامد "قلب الأسد"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نال طارق حامد لاعب وسط الزمالك إشادة واسعة من جانب الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، قبل مواجهة نهضة بركان المغربي في العاشرة مساء اليوم بملعب "برج العرب"، في "إياب" نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية.

وتغلب نهضة بركان على الزمالك بهدف دون مقابل في مباراة الذهاب التي أقيمت الاحد الماضي بالمغرب.

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وقال الموقع الرسمي لـ"الكاف"، إن تواجد طارق حامد داخل أرض الملعب يبعث برسالة إطمئنان إلى جماهير الزمالك، بينما يصدر مناخاً عدائياً للمنافسين.

ووصف "الكاف"، طارق حامد بـ"قلب الأسد"، موضحاً أن قوته وشراسته هي واحدة من العوامل الرئيسية وراء نجاح الزمالك مؤخراً على الصعيد القاري، ووجوده دائماً ما يكون مهماً للفريق الأبيض.

وأوضح الاتحاد الافريقي أن طارق حامد الذي خطف قلوب جماهير الزمالك بعزيمته وعمله الشاق، يشكل أحد أهم مفاتيح اللعب التي تنتظرها جماهير الزمالك أمام نهضة بركان لتعويض نتيجة مباراة الذهاب، موضحاً أن "الأبيض" يحتاج لتحقيق الفوز بهدفين دون مقابل في مباراة اليوم لحصد كأس الكونفدرالية للمرة الاولى في تاريخه.