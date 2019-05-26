شكرا لقرائتكم تامر عبد الحميد: تشكيل الزمالك فى نهائى الكونفدرالية سيخلو من المفاجآت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، إن تشكيل الزمالك فى نهائى الكونفدرالية اليوم أمام نهضة بركان، سيخلو من المفاجآت مثلما يفعل كريستيان جروس المدير الفنى دائما.

وأضاف عبد الحميد فى تصريحات لقناة تايم سبورت، أن جروس سيعمل على وجود زحام دائم فى منطقة الـ 18 لإرباك المنافس، وتسجيل الأهداف.

Advertisements

وحذر تامر من خطورة المرتدات، والسرعة، وقطع الكرات، وطلب عبد الحميد من اللاعبين عدم التسرع وعليهم الانضباط داخل الملعب.

ونصح نجم الزمالك السابق باستغلال عاملى الأرض والجمهور وتشجيعهم خلال اللقاء، للخروج بنتيجة إيجابية تفرح الملايين التى ستتواجد داخل الاستاد.