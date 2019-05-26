شكرا لقرائتكم الزمالك ضد نهضة بركان .. التشكيل المتوقع للأبيض.. أحداد مهاجما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق لمباراة نهضة بركان المغربي، التى ستقام فى العاشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب، ضمن إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية. وجاء تشكيل الزمالك المتوقع:

حراسة المرمى: جنش خط الدفاع: عبدالله جمعة - محمود علاء - محمود حمدى "الونش" - حازم إمام. خط الوسط: محمود عبدالعزيز - طارق حامد. Advertisements ثلاثي قبل المهاجم: محمود عبدالمنعم "كهربا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - إبراهيم حسن. خط الهجوم: حميد أحداد.

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