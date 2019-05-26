شكرا لقرائتكم الإسماعيلى إلى الغردقة استعدادا للجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
قرر الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة محمود جابر عقد محاضرة فنية للاعبين فى تمام العاشرة مساء اليوم الاحد بفندق الاقامة استعداداً لمواجهة الجونة
ومن المقرر أن يتوجه فريق الاسماعيلى فى السادسة مساء اليوم الأحد للغردقة لملاقاة الجونة.
وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد قررت إقامة مباراة الجونة والاسماعيلى فى الساعة العاشرة من مساء غداً الاثنين على ملعب الجونة ضمن منافسات الجولة الــ34 والأخيرة للمسابقة.
ووافق إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الاسماعيلي ، المشرف على قطاع الكرة علي السفر بالطيران للغردقة فى ظل شعور اللاعبين بالإرهاق ، نظرا لضيق الوقت بين المباريات بجانب طول مدة السفر براً إلى مدينة الجونة.
ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 42 نقطة بينما يحتل الجونة المركز الـ 14 بالدورى برصيد 36 نقطة وهو المركز الذى يجعله مهددا بالهبوط.
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