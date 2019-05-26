موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي بالكونفيدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة لها

يخوض نادي الزمالك لقاء جديد ضمن إياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي، والتي تقام على ملعب برج العرب بعد الهزيمة في مباراة الذهاب بهدف نظيف دون مقابل أو رد للفارس الأبيض.

ومن المقرر إقامة اللقاء في حضور نحو 50 ألف مشجع، وتقام اليوم الأحد الموافق 26 من شهر مايو الجاري في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويسعى الفارس الأبيض إلى بذل قصاري جهده للحفاظ على نظافة شباكه والفوز باللقاء بفارق هدفين، حتى يتمكن من حصد اللقب والتتويج بالبطولة.

ومن المقرر أن تقوم قنوات بي إن سبورت HD3 وقناة تايم سبورت، وقناة بي إن سبورت HD1 بإذاعة اللقاء مباشرة في الموعد المحدد لها.