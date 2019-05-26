الإسماعيلي يغادر متجها للغردقة لمواجهة الجونة

يغادر فريق الإسماعيلي مساء اليوم الأحد وتحديدا في تمام السادسة مساءا متجها إلى الغردقة لمواجهة فريق الجونة المقرر إقامتها في تمام العاشرة من مساء غدا الإثنين الموافق 27 من شهر مايو الجاري، والتي يستضيفها ملعب الجونة ضمن مواجهات الأسبوع الرابع والثلاثين ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان إبراهيم عثمان قد وافق على سفر الفريق إلى الغردقة بالطيران، خاصة وأن لاعبي الفريق جميعهم يعانون حالة من الإرهاق، بسبب ضيق الوقت بين منافسات الفريق، خاصة وأن السفر برا يحتاج إلى المزيد من الوقت.

ويسعى مجلس إدارة الدراويش إلى تهيئة الأجواء وإتاحة السبل أمام اللاعبين لمواصلة الانتصارات وتحقيق النتائج الإيجابية، خاصة بعد الفوز في لقاء الداخلية والتعادل الإيجابي مع النادي الأهلي.

جديرا بالذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، بينما يأتي الجونة في المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة.