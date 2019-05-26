مدير الكرة بالأهلي يقدم حلا مثاليا لأزمة الدوري المحلي

قام مدير الكرة بالأهلي “سيد عبد الحفيظ” بتقديم حل مثاليا لحل أزمة الدوري المحلي والمواعيد المحددة لإقامة مباريات الأسابيع الأخيرة ببطولة الدوري الممتاز، وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي قام اتحاد الكرة بعقده للتعرف على موقف الأندية من الجدول الزمني الذي كشفت عنه لجنة المسابقات مؤخرا.

واقترح عبد الحفيظ العمل بالنموذج المغربي والتونسي لحل تلك الأزمة، على أن يخوض المارد الأحمر مباراة المقاولون العرب في الموعد المحدد لها، ومن ثم تلعب الأندية الأخري المباريات المؤجلة لها، ومن ثم انضمام الدوليين إلى معسكر منتخب مصر وفقا للمواعيد التي يستقر عليها الجهاز الفني للمنتخب، على أن يسمح المدير الفني للمنتخب للاعبين الدوليين بالخروج من معسكر المنتخب والمشاركة في مباريات فرقهم ومن ثم العودة إلى المعسكر من جديد.