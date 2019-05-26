موعد مباراة الإسماعيلي والجونة بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة لها

ننشر لكم موعد مباراة الإسماعيلي والجونة ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يسعى من خلالها الدراويش إلى مواصلة النتائج الإيجابية بعد الفوز على الداخلية والتعادل مع النادي الأهلي بهدف لكل منهما.

ويحتل الدراويش المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، بينما يأتي الجونة في المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة.

ويستضيف اللقاء ملعب الجونة بالغردقة، وتقام المباراة غدا الإثنين الموافق 27 من شهر مايو الجاري، على أن تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تقوم قنوات النيل الرياضية وأون سبورت بإذاعة اللقاء مباشرة في الموعد المحدد له.