الإسماعيلي يمنح لاعبيه إجازة 15 يوما بعد مباراة الجونة

استقر الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي على منح لاعبيه إجازة لمدة خمسة عشر يوما، وذلك عقب انتهاء مباراة الجونة المقرر إقامتها غدا الإثنين 27 من شهر مايو الجاري، والتي تنطلق في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الدراويش من خلال هذا اللقاء إلى مواصلة الانتصارات والنتائج الجيدة بعد التعادل مع الأهلي بهدف لكل منهما والفوز على الداخلية في الجولتين الماضيتين.

ويتبقى للدراويش مباراة أخري يخوضها أمام نادي الزمالك، والتي من المقرر إقامتها بعد انطلاق مواجهات بطولة أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر في 21 من شهر يونيو، على أن تستمر حتى 19 من شهر يوليو المقبلين.