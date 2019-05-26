الزمالك يكشف عن تشكيل مباراة نهضة بركان بنهائي الكونفيدرالية

يخوض نادي الزمالك لقاء الإياب بنهائي الكونفيدرالية الإفريقية أمام فريق نهضة بركان المغربي في تمام العاشرة من مساء اليوم، والتي يستضيفها ملعب برج العرب، ويحتاج خلالها الفارس الأبيض الحفاظ على نظافة الشباك والفوز باللقاء بفارق هدفين، حتى يتمكن من التتويج بالبطولة وحصد اللقب.

وكشف المدير الفني لنادي الزمالك، كريستيان جروس عن تشكيل الفريق في مباراة الليلة، ويشهد تشكيل الفريق بعض التغييرات في ظل غياب العديد من لاعبي الفريق وعودة البعض الأخر؛ حيث يعود محمود جنش لتولي مهام حماية العرين ويغيب الثنائي عمر السعيد وحمدي النقاز.

وجاء التشكيل كالتالي: