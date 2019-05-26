اتحاد الكرة يعلن عن فتح الفيد للأندية أواخر يوليو

كشف مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن فتح باب القيد أمام أندية وفرق الدوري المصري في الأسبوع الأخير من شهر يوليو المقبل، على أن يستمر لمدة ثلاثين يوما، حتى تتيح الفرصة لكافة الأندية والفرق التي تشارك في البطولات الإفريقية “الكونفيدرالية الإفريقية أو دوري أبطال إفريقيا” من قيد صفقاتها الجديدة، في ظل نوايا اتحاد الكرة بانتهاء بطولة الدوري المحلي بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية.

بينما استقر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري على فتح القيد أمام الأندية في الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم، على أن تستمر لمدة ثلاثين يوما أيضا، في حال انتهاء الدوري المحلي قبل بطولة أمم إفريقيا 2019.