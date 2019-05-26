شكرا لقرائتكم خبر عن لو كنت ممثل تتمنى تبقى مين؟.. حسين زكى نجم يد الزمالك: محمود عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما يمتلك نجوم الكرة شهرة لن تختلف عن شهرة نجوم الفن، خاصة أن كلاهما يمتلك الحس الفنى ولكن كل فى موهبته .

الخليج 365 وجه سؤالاً لنجوم الرياضة وهو لو كنت ممثل كنت تتمنى تبقى مين من نجوم الفن؟ .

حسين زكى، نجم كرة اليد بالزمالك السابق قالإنه كان يتمنى أن يكون النجم محمود عبد العزيز، مشيرا إلى أنه يحب خفة دمه وروحه الكوميدية فضلا عن كل أدواره خاصة رأفت الهجان.