التايكوندو ينعى عمر أنس لاعب الدلتا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى اتحاد التايكوندو، برئاسة عمرو سليم، عمر أنس لاعب منطقة وسط الدلتا، والذى لقى حتفه بعد حريق منزله. يذكر أن عمر أنس من ناشئى التايكوندو بمنطقة الدلتا وحاصل على بطولة أحد الأندية بالمنطقة. ونشر الاتحاد نعيا عبر الموقع الرسمى بفيس بوك، داعيل أن يلهم أهله الصبر والسلوان.

الطفل عمر أنس

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