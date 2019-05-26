شكرا لقرائتكم خبر عن هل يهرب الزمالك من "سوء الخاتمة" للكرة المصرية فى النهائيات الأفريقية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من أجل تحقيق إنجاز قارى غاب عنه سنوات طويلة، ومن أجل إسعاد ملايين من جمهوره، ومن أجل إنهاء "النهائيات الحزينة" للكرة المصرية فى بطولات أفريقيا، يخوض فريق الزمالك مباراة مهمة للغاية أمام نهضة بركان المغربي باستاد برج العرب فى إياب نهائى الكونفدرالية.

الزمالك الذى خسر فى لقاء الذهاب بهدف نظيف، يدخل لقاء الليلة مُتعطشاً للألقاب الأفريقية إذ كان آخر تتويج أفريقى له عام 2002 عندما حصد لقب السوبر الأفريقي.

عانت الكرة المصرية منذ 4 سنوات من "النهايات الحزينة" التى تمثلت فى خسارة أكثر من لقب قارى، وهو ما نرصده فى التقرير التالي:

صدمة صن دوانز تطارد الزمالك

خسر الزمالك بطولة دوري أبطال أفريقيا فى المباراة النهائية موسم 2016 لصالح صن دوانز بطل جنوب أفريقيا، فلم يشفع الفوز إياباً بهدف ستانلى أوهويتشى للزمالك فى تعويض خسارة الذهاب بثلاثية ليخسر الفريق الأبيض فرصة تحقيق البطولة السادسة له فى دورى أبطال أفريقيا ويتوج الفريق الجنوب أفريقى باللقب.

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مصر تخسر امم افريقيا

فى الخامس من فبراير 2017 عاشت مصر واحدة من أسوأ لياليها الكروية حينما أحرزت الكاميرون لقبها الخامس فى كأس الأمم الأفريقية بتغلبها فى النهائى 2-1 على المنتخب الوطنى، الذى كان يسعى لتعزيز رصيده القياسى وإحراز لقبه الثامن فى البطولة القارية.

افتتح الفراعنة التسجيل فى الدقيقة 21 بهدف للاعب العائد من الإصابة محمد الننى، قبل أن يعادل نيكولاس نكولو النتيجة فى الدقيقة 59، ويمنح فنسان أبو بكر فى الدقيقة 88، منتخب بلاده لقبه الأول منذ 2002.

*الأهلى يخسر النهائى مرتين

على مدار موسمين متتاليين يخسر الأهلي نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا الأول عام 2017 أمام الوداد المغربى وفى العام التالى خسر اللقب ذاته من الترجى التونسى.