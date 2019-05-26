شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختبر "كتف" آزارو قبل مران اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع وليد أزارو، مهاجم الأهلي، لفحص طبى مساء اليوم، الأحد، قبل انطلاق مران الفريق الذى يقام على ملعب التتش؛ للتعرف على مدى جاهزيته لخوض المران الجماعى وزوال الألم الذى عانى منه فى الكتف بشكل نهائي.

واشتكى أزارو من آلام فى الكتف عقب مباراة الإسماعيلي الأخيرة في بطولة الدوري العام، واكتفى بأداء جلسة فى «الجيم» بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها الفريق واستمرت 24 ساعة.

وعلى ضوء الفحص الطبى يتحدد موعد مشاركة وليد أزارو في المران الجماعي وتجهيزه للمرحلة المقبلة.