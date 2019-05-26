تعرف على نصائح رئيس الزمالك لجمهور الأبيض فى نهائى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مباراة نادى الزمالك أمام نهضة بركان فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية والمحدد لها العاشرة مساء اليوم الأحد على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، حضور جماهير بواقع 50 ألف متفرج مثلما تم الإعلان عنه رسميا.
وحرص رئيس نادى الزمالك، مرتضى منصور، على تقديم نصائح للجماهير حتى خروج اللقاء بشكل يليق باسم ممثل مصر فى المسابقة فى التقرير التالى:التشجيع المثالى
طالب مرتضى منصور الجماهير البيضاء بضرورة التحلى بالتشجيع المثالى طوال الـ90 دقيقة لتقديم مثال يحتذى به من جانب الاتحاد الأفريقى والدول الأفريقية الأخرى.
كما طالب مرتضى منصور الجماهير بضرورة الابتعاد عن الهتافات السيئة سواء لنجوم الأبيض أو لاعبى الخصم أو طاقم التحكيم.عدم استخدام الشماريخ والليزر
وحذر مرتضى منصور جماهير الزمالك من استخدام الشماريخ والليزر حتى لا تكلف الفريق توقف اللقاء أو توقيع أى غرامات.الالتزام أثناء الدخول إلى المقاعد فى الملعب
بينما طالب منصور من الجماهير ضرورة الالتزام أثناء الدخول إلى المقاعد فى الملعب لتسهبل الحالة المرورية داخل الاستاد.
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