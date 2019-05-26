شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مشجع يوجه رسالة لمسئولى تذكرتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أمجد بخيت، أحد المشجعين الذين حصلوا على تذاكر مباريات أمم أفريقيا من منفذ تذكرتى بمركز شباب الجزيرة، على توجيه رسالة للقائمين على الموقع.

وقال أمجد بخيت، إنه يطلب من المسئولين الاستمرار فى تقديم خدمة تذكرتى لما بعد بطولة أمم أفريقيا وفى مباريات الدورى العام، حيث إن النظام ضمن أمان الجماهير وحمايتهم من شغب الملاعب بفضل تسجيل بيانات كل مشجع على الموقع.

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وانطلق العمل بمنفذ تذكرتي بمركز شباب الجزيرة في الحادية عشرة صباح اليوم، من أجل تسليم ال Fan id وتذاكر كأس الأمم الأفريقية، حيث يتوقف العمل في الرابعة عصرا قبل موعد الإفطار على أن يعود من الثامنة والنصف مساء وحتى الواحدة صباحا.

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.