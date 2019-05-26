شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هدف لا ينساه الزملكاوية فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك لمباراة مهمة ومصيرية عندما يلتقى نهضة بركان المغربى فى العاشرة مساء اليوم على ملعب برج العرب فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وشهد مشوار الزمالك فى البطولة تسجيل عدد من الأهداف وصل إلى 21 هدفا، وأبرزها هدف لن تنساه الجماهير البيضاء والذى أحرزه يوسف أوباما فى مرمى بترو أتلتيكو الأنجولى فى اللقاء الذى جمع الفريقين فى الجولة الثالثة ببرج العرب.

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التقى الزمالك مع بترو أتليتكو فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية، وتقدم الفريق المنافس بهدف وسيطر الغضب على وجوه الجماهير، إلا أن يوسف أوباما لاعب الزمالك أحرز هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة 94 ، لينقذ الفريق فى مجموعته بالكونفدرالية.

وحال فوز الأبيض اليوم أمام منافسه المغربى، يكون ثانى الأندية المصرية التى تتوج بطولة الكونفدرالية، بعد الأهلى الذى توج باللقب عام 2014.