شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يتعافى من الإجهاد العام ويشارك فى مران الأهلي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع أيمن أشرف، لاعب الأهلي، لبرنامج استشفائى بعد تعرضه لحالة إجهاد عضلى عام، على أن يعود اللاعب من جديد إلى لمشاركة فى المران الجماعى.

واكتفى أيمن أشرف بتدريبات خفيفة فى مران الفريق الذى أقيم أمس، وفقا للبرنامج الذى حدده أليخاندرو مخطط الأحمال بالتنسيق مع مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق.

ومن المنتظر أن يعود اللاعب اليوم للمشاركة فى مران الفريق الذى يقام فى التاسعة والنصف مساء على ملعب التتش.