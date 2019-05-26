فتح الله يحذر مدافعى الزمالك من الكرات الثابتة أمام نهضة بركان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر محمود فتح الله، مدافع الزمالك السابق وفريق النجوم الحالى، مدافعى الفريق الأبيض من الكرات الثابتة فى مواجهة نهضة بركان المحدد لها العاشرة مساء اليوم فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية على ملعب استاد برج العرب. وطالب فتح الله، فى تصريحات لقناة "تايم سبورت"، مدافعى الأبيض بضرورة التركيز فى الكرات الثابتة للفريق المغربى والتى تعد نقطة قوة الخصم والتى ظهرت فى لقاء الذهاب بالمغرب. ونصح فتح الله لاعبى الزمالك بضرورة الاستفادة من حضور الجماهير والتعامل مع الأمر بإيجابية لإسعاد محبى وعشاق القلعة البيضاء بحصد اللقب.

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