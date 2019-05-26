شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عبد الحميد عن تشكيل الزمالك: سيخلو من المفاجآت كما عودنا جروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، أن تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية اليوم سيخلو من المفاجآت مثلما يفعل كريستيان جروس المدير الفنى دائما.

وأضاف عبد الحميد، فى تصريحات لقناة تايم سبورت، أن الخواجة عليه أن يجعل أكبر عدد من اللاعبين فى منطقة الـ 18 لخلق ارتباك للمنافس، وزيادة الأفكار وتسجيل الأهداف .

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وحذر نجم الزمالك السابق من خطر المرتدات والتسرع، حيث أن قطع الكرات، وتحويلها إلى مرتدات سيناريو غير جيد للزمالك أمام نهضة بركان، وطلب عبد الحميد من اللاعبين عدم التسرع وهو الامر الذى يجعل اللاعبين غير منضبطين داخل الملعب ويزيد الأخطاء .

ونصح عبد الحميد لاعبى الزمالك باستغلال التواجد الجماهيرى الكبير وتشجيعهم خلال اللقاء، للخروج بنتيجة إيجابية تفرح الآلاف التى ستتواجد داخل الاستاد.