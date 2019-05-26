شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمود علاء أسد الدفاع الأبيض فى نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك نادى الزمالك أحد أفضل المدافعين فى مصر هو محمود علاء، والذى يتميز هذا الموسم فى الدفاع وإحراز الأهداف الحاسمة لفريقه. ويتميز محمود علاء بمقومات دفاعية قوية تؤهله لحماية الجبهة الخلفية لدفاعات الأبيض فى نهائى الكونفدرالية أمام نهضة بركان الليلة ومنع الفريق المغربى من تسجيل الأهداف. محمود علاء يمتلك حماسا وإصرارا دفاعيا قويا يظهر على ملامحه، ويرصده الخليج 365 فى اللقطات التالية..

محمود علاء 2

محمود علاء أثناء عمليات الأحماء

محمود علاء

محمود علاء أيام وادى دجلة

محمود علاء و زوجته Advertisements

محمود علاء فى العمرة

محمود علاء يحتفل مع الجماهير

محمود علاء 3

محمود علاء يحيى الجماهير

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