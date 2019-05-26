شكرا لقرائتكم خبر عن الصاعد على سلامة يجتاز الاختبار الهولندى للجولف بدرجة جيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتاز على سلامة لاعب نادى جولف اليجريا أول اختبارات الموسم الدولى الأوربى الصيفى بدرجة جيد فى بطولة هولندا المفتوحة لناشئى وناشئات الجولف التى أقيمت بالعاصمة امستردام .
ورغم فوز على سلامة بالمركز الأول لمرحلته السنية 9 سنوات إلا أنه سدد 45 ضربة فى التسع حفر مسجلا بذلك 9 ضربات فوق المعدل ما يحتاج معه إلى مزيد من التركيز والتدريب والاحتكاك للوصول لنتائج أفضل مستقبلا .
وقدم على سلامة أداء طيب فى ثلاث حفر لكن نظرا لصغر سنه لم يتمكن من الحفاظ على كامل تركيزه حتى النهاية ليفقد فى الحفرة الثامنة فقط ثلاث ضربات دفعة واحدة .
فى الوقت نفسه ظهرت اللاعبة تاتيانا سلامة الشقيقة الصغرى للاعب على سلامة بمستوى طيب فى منافسات البراعم تحت 7 سنوات وهى من اصغر لاعبات البطولة .
وتطمح تاتيانا سلامة ان تسير بخطى ثابتة من الصغر والمشاركة المبكرة فى البطولات الدولية لتحصل على الخبرات اللازمة للمنافسة مستقبلا على الالقاب.
كانت هذه تفاصيل خبر الصاعد على سلامة يجتاز الاختبار الهولندى للجولف بدرجة جيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.