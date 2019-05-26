شكرا لقرائتكم خبر عن الصاعد على سلامة يجتاز الاختبار الهولندى للجولف بدرجة جيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتاز على سلامة لاعب نادى جولف اليجريا أول اختبارات الموسم الدولى الأوربى الصيفى بدرجة جيد فى بطولة هولندا المفتوحة لناشئى وناشئات الجولف التى أقيمت بالعاصمة امستردام .

ورغم فوز على سلامة بالمركز الأول لمرحلته السنية 9 سنوات إلا أنه سدد 45 ضربة فى التسع حفر مسجلا بذلك 9 ضربات فوق المعدل ما يحتاج معه إلى مزيد من التركيز والتدريب والاحتكاك للوصول لنتائج أفضل مستقبلا .

وقدم على سلامة أداء طيب فى ثلاث حفر لكن نظرا لصغر سنه لم يتمكن من الحفاظ على كامل تركيزه حتى النهاية ليفقد فى الحفرة الثامنة فقط ثلاث ضربات دفعة واحدة .

Advertisements

فى الوقت نفسه ظهرت اللاعبة تاتيانا سلامة الشقيقة الصغرى للاعب على سلامة بمستوى طيب فى منافسات البراعم تحت 7 سنوات وهى من اصغر لاعبات البطولة .

وتطمح تاتيانا سلامة ان تسير بخطى ثابتة من الصغر والمشاركة المبكرة فى البطولات الدولية لتحصل على الخبرات اللازمة للمنافسة مستقبلا على الالقاب.