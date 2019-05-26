شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الفطار.. لوك إيميل يعلن قائمة الطلائع لمواجهة المقاصة وغياب سمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم، الأحد، فريق طلائع الجيش بقيادة البلجيكى لوك إيميل استعداداته لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها العاشرة مساء الاثنين على استاد جهاز الرياضة العسكرى، فى الجولة الأخيرة لمسابقة الدورى العام، على أن يعلن لوك إيميل قائمة الـ 18 لاعبا التى ستدخل معسكرا مغلقا بأحد فنادق القاهرة استعداداً للمباراة.

ويغيب عن الطلائع فى مباراة المقاصة أحمد سمير بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الاتحاد السكندرى.

Advertisements

وكان طلائع الجيش قد فاز على الاتحاد السكندرى بأربعة أهداف دون رد فى إطار مباريات الجولة 33 للمسابقة ليضمن بقاؤه رسمياً فى الدوري .

ويحتل الطلائع المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى مثلها وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 40 هدفا وتلقت شباكهم 38.