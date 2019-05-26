شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الفطار.. لوك إيميل يعلن قائمة الطلائع لمواجهة المقاصة وغياب سمير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم، الأحد، فريق طلائع الجيش بقيادة البلجيكى لوك إيميل استعداداته لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها العاشرة مساء الاثنين على استاد جهاز الرياضة العسكرى، فى الجولة الأخيرة لمسابقة الدورى العام، على أن يعلن لوك إيميل قائمة الـ 18 لاعبا التى ستدخل معسكرا مغلقا بأحد فنادق القاهرة استعداداً للمباراة.
ويغيب عن الطلائع فى مباراة المقاصة أحمد سمير بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الاتحاد السكندرى.
وكان طلائع الجيش قد فاز على الاتحاد السكندرى بأربعة أهداف دون رد فى إطار مباريات الجولة 33 للمسابقة ليضمن بقاؤه رسمياً فى الدوري .
ويحتل الطلائع المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى مثلها وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 40 هدفا وتلقت شباكهم 38.
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