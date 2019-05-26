شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع برنامجا تأهيليا لعلاج "ورم قدم" أحمد الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى أحمد الشيخ، لاعب الأهلي، جلسات علاج طبيعى بعد تعرضه لإصابة بجزع فى أنكل القدم، على أن يبدأ مرحلة جديدة فى برنامجه العلاجى والتأهيلى بعد زوال الورم فى القدم بشكل نهائى.

وكان الشيخ قد تعرض للإصابة فى مران الفريق أمس الأول، الجمعة، واطمأن الجهاز الفنى على حالة اللاعب، مؤكدا عودته من جديد للانتظام فى المران الجماعى بعد الانتهاء من البرنامج العلاجى والتأهيلى الذى يخضع له.

ويؤدى الأهلي تدريباته يوميا على ملعب التتش تحت قيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفني للفريق.