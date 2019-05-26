عبد الحميد بسيونى يضع التشكيل المثالى للزمالك فى نهائى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربى فى العاشرة مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية. ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الأفريقى، بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد أحرزه التوجولى لابا كودجو، فى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء . وحرص الخليج 365 على معرفة التشكيل الأمثل للزمالك فى النهائى من وجهة نظر عبد الحميد بسيونى نجم القلعة البيضاء السابق والذى جاء كالتالى: Advertisements حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: حازم إمام ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة فى خط الدفاع. خط الوسط: طارق حامد ومحمد إبراهيم وأمامهما إبراهيم حسن يوسف أوباما وكهربا. خط الهجوم: خالد بوطيب.

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