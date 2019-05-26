شكرا لقرائتكم خبر عن مشجعات: سهولة التعامل مع موقع تذكرتى شجعتنا على شراء التذاكر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر العنصر النسائى فى منفذ تذكرتى بمركز شباب الجزيرة، لليوم الثانى، وحرصت المشجعات على الحضور للحصول على ال fan Id وتذاكر بطولة امم افريقيا 2019.

وقالت يارا أيمن، إحدى المشجعات بمنفذ تذكرتى اليوم، إن سهولة التعامل مع الموقع شجعها على النزول لشراء التذاكر لأول مرة، بعدما كانت تبحث عن "واسطة" تساعدها فى الحصول على تذكرة .

وأضافت ماريان، أن عملية دفع سعر التذكرة والحصول على ال fan Id لم تستغرق ثلاث دقائق .

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وانطلق العمل بمنفذ تذكرتى بمركز شباب الجزيرة فى الحادية عشرة صباح اليوم، من أجل تسليم ال Fan id وتذاكر كأس الأمم الأفريقية، حيث يتوقف العمل فى الرابعة عصرا قبل موعد الإفطار على أن يعود من الثامنة والنصف مساء وحتى الواحدة صباحا.

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة فى التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.