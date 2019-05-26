شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تطوير المدخل الرئيسى لاستاد القاهرة استعدادا لـ امم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل استاد القاهرة الانتهاء من أعمال التطوير استعدادا لاستضافة مباريات امم افريقيا 2019 المقرر لها خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة امم افريقيا 2019 بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة فى التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث

وشهدت أعمال التطوير العديد من الأماكن فى الاستاد خاصة المدرجات والمقصور الرئيسية والمدخل الرئيسى.

ويرصد الخليج 365 لقطات لتطوير المدخل الرئيسى فى الاستاد بالصور التالية..



النافورة الجديدة فى مدخل الإستاد

Advertisements



تطوير مدخل الإستاد



جانب من ساحة الإستاد



مدخل الإستاد



مدخل إستاد القاهرة



جانب من أعمال التطوير



المدخل الرئيسى