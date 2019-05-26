اخبار الرياضه

صور.. تطوير المدخل الرئيسى لاستاد القاهرة استعدادا لـ امم افريقيا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تطوير المدخل الرئيسى لاستاد القاهرة استعدادا لـ امم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل استاد القاهرة الانتهاء من أعمال التطوير استعدادا لاستضافة مباريات امم افريقيا 2019 المقرر لها خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة امم افريقيا 2019 بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة فى التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث

وشهدت أعمال التطوير العديد من الأماكن فى الاستاد خاصة المدرجات والمقصور الرئيسية والمدخل الرئيسى.

ويرصد الخليج 365 لقطات لتطوير المدخل الرئيسى فى الاستاد بالصور التالية..

النافورة الجديدة فى مدخل الإستاد
النافورة الجديدة فى مدخل الإستاد

 

Advertisements
تطوير مدخل الغستاد
تطوير مدخل الإستاد

 

جانب من ساحة الإستاد
جانب من ساحة الإستاد

 

مدخل الإستاد
مدخل الإستاد

 

مدخل إستاد القاهرة
مدخل إستاد القاهرة

 

جانب من أعمال التطوير
جانب من أعمال التطوير

 

المدخل الرئيسى
المدخل الرئيسى

 

جانب من النافورة
جانب من النافورة
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. تطوير المدخل الرئيسى لاستاد القاهرة استعدادا لـ امم افريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا