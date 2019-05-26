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تعرف على موعد فتح أبواب برج العرب أمام جماهير الزمالك قبل نهائى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتح ملعب برج العرب أبوابه أمام جماهير الزمالك فى الثالثة عصر اليوم قبل لقاء الأبيض ونهضة بركان المغربى فى إياب نهائى بطولة الكونفدرالية، المقرر له العاشرة مساء اليوم.

وحدد مسئولو الأمن إغلاق بوابات الاستاد فى التاسعة مساءً قبل بدء اللقاء بساعة، حسب ما هو متفق عليه فى الترتيبات الأمنية الخاصة بالمباراة فى الاجتماع الأمنى والفنى.

وتدخل جماهير الزمالك من 9 بوابات لاستاد برج العرب تسهيلا على الجماهير وكل درجة مخصصة بوابات معينة، خاصة أن هناك تعليمات أمنية مشددة لتسهيل إجراءات دخول حاملى التذاكر.

 

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