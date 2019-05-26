الأهلي يحدد موقف المصابين قبل مواجهة المقاولون "المحتملة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يواصل الأهلي في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد تدريباته على ملعب التتش تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ33 للدوري المصري، لكن اتحاد الكرة سيعقد اجتماعًا غد الإثنين لإعلان الجدول النهائي للمسابقة بعد اعتراض النادي الأحمر.

وخضع أيمن أشرف مدافع الفريق لبرنامج استشفائي بعد تعرضه لحالة إجهاد عضلي عام، ومن المنتظر أن يعود اللاعب اليوم للمشاركة في المران الجماعي مساء اليوم الأحد.

وكان أشرف اكتفى بتدريبات خفيفة في مران الفريق الذي أقيم أمس السبت، وفقا للبرنامج الذي حدده أليخاندرو مخطط الاحمال بالتنسيق مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.

من جانبه، سيخضع المهاجم المغربي وليد أزارو لفحص طبي قبل انطلاق المران للتعرف على مدى جاهزيته للتواجد في المران الجماعي وزوال الألم الذي عاني منه في الكتف بشكل نهائي.

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واشتكى أزارو من آلام في الكتف عقب مباراة الإسماعيلي الأخيرة في بطولة الدوري العام، واكتفى بأداء جلسة في "الجيم" بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق والتي استمرت 24 ساعة.

وعلى ضوء الفحص الطبي يتحدد موعد مشاركة وليد أزارو في المران الجماعي وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

كما يؤدي أحمد الشيخ لاعب الفريق جلسات علاج طبيعي بعد تعرضه لإصابة بجزع في أنكل القدم، على أن يبدأ مرحلة جديدة في برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد زوال الورم في القدم بشكل نهائي.

وكان الشيخ تعرض للإصابة في مران الفريق، واطمأن الجهاز الفني على حالة اللاعب، مؤكدا عودته من جديد للانتظام في المران الجماعي بعد الانتهاء من البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة بعد خوض 32 مباراة، فيما يأتي منافسه على اللقب الزمالك في المركز الثالث برصيد 66 نقطة، ويتبقى للأبيض خمس مباريات لمنافسته على لقب الكونفدرالية الإفريقية.