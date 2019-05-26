تقرير.. 5 أرقام تاريخية تنتظر الزمالك حال تتويجه بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ساعات قليلة تفصلنا عن إياب المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها مساء اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة بين فريقي الزمالك ونهضة بركان المغربي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

كان لقاء الذهاب انتهى بفوز نهضة بركان في المغرب (1-0)، ليتعين على الزمالك الفوز بفارق هدفين على الأقل؛ من أجل حصد اللقب.

ويسعى الزمالك للاستفادة من مؤازرة عاملي الأرض والجمهور لتحقيق حلم محبيه بالفوز بالبطولة، خاصةً بعد حصوله على موافقة السلطات الأمنية على حضور 50 ألف متفرج للقاء.

ونستعرض في السطور التالية 5 أرقام تاريخية سيحققها الزمالك حال تتويجه بالكونفدرالية:

- اللقب الأول:

يتطلع الزمالك للتتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه، خلال المشاركة الخامسة له في المسابقة القارية.

وكان الزمالك شارك في الكونفدرالية في أربع مناسبات سابقة بأعوام 1998، 1999، 2015 و2018، قبل أن يبلغ المباراة النهائية للنسخة الحالية من البطولة لأول مرة في تاريخه.

ووصل الزمالك إلى نصف نهائي الكونفدرالية عام 1999، إلا أنه ودع المسابقة أمام النجم الساحلي التونسي، بعد خسارته ذهابا (2-0) وفوزه في مصر (3-1).

- تكرار إنجاز مصري:

يأمل الزمالك في أن يكون ثاني فريق مصري يحصد لقب الكونفدرالية منذ انطلاق المسابقة عام 2004.

وكان الأهلي حصد اللقب عام 2014، بعد انتصاره القاتل على سيوي سبور الإيفواري على ملعب استاد القاهر، وهو آخر الألقاب القارية للأحمر.

وتملك الأندية التونسية الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالكونفدرالية برصيد (5 ألقاب)، بواقع ثلاثة ألقاب للصفاقسي ولقبين للنجم الساحلي، وتأتي الأندية المغربية في المرتبة الثانية بـ(4 ألقاب).

- عودة بعد غياب 16 عامًا:

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يسعى الزمالك للعودة إلى منصات التتويج الإفريقية بعد غياب 16 عاما، حيث يرجع آخر تتويج قاري له إلى عام 2003.

وكان الفريق الأبيض حصد آخر ألقابه القارية حين تُوج ببطولة كأس السوبر الإفريقي 2003 على حساب الوداد البيضاوي المغربي بالفوز عليه في مصر بنتيجة (3-1).

وتعتبر الفرق المغربية بمثابة فألا حسنا للزمالك الذي أحرز آخر لقبين قاريين عبر بوابتها، حيث تُوج بلقب دوري أبطال إفريقيا عام 2002 أمام الرجاء قبل حصد السوبر الإفريقي أمام الوداد.

- اللقب القاري رقم 12:

يبحث الزمالك عن التتويج القاري للمرة الـ12 في تاريخه بحصد لقب الكونفدرالية.

تُوج الزمالك بـ11 لقبًا قاريًا منذ تأسيسه عام 1911، بواقع: 5 ألقاب دوري أبطال إفريقيا، 3 سوبر إفريقي، 2 أفرو آسيوية و1 أبطال الكؤوس.

وحقق الأهلي 20 لقبا قاريًا عبر تاريخه، من خلال تتويجه بـ8 بطولات دوري أبطال إفريقيا، 6 سوبر إفريقي، 4 أبطال الكؤوس، 1 كونفدرالية، 1 أفرو آسيوية.

وكان المقاولون العرب حصد لقب كأس الكؤوس الإفريقية ثلاث مرات، كما تُوج الإسماعيلي بلقب دوري أبطال إفريقيا مرة، لتتزعم الكرة المصرية القارة السمراء بإجمالي 35 لقبًا إفريقيًا.

- إنجاز خاص لجروس:

حصد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، 14 بطولة في سويسرا والسعودية، آخرها في موسم (2015-16)، إلا أن لقب الكونفدرالية سيكون القاري الأول في مسيرة صاحب الـ64 عامًا.

وسيكون جروس أول مدرب سويسري يحقق بطولة إفريقية للزمالك، وخامس أجنبي بعد كل من الإنجليزي باركر 1986، الألماني فيرنر 1996 و1997، الألماني أوتوفيستر 2000 والبرازيلي كابرال 2002 و2003.

يُذكر أن جروس قاد الزمالك في الـ15 مباراة بالنسخة الحالية من الكونفدرالية، وحقق 6 انتصارات و6 تعادلات وتعرض لثلاث هزائم، وسجل الفريق 21 هدفًا، منهم 18 على ملعبه، بينما استقبل 10 أهداف.