هازارد ينقلب على ريال مدريد

ذكرت صحيفة الصن البريطانية أن البلجيكي ايدين هازارد هدد ريال مدريد بامكانية التفكير في تمديد تعاقده مع تشيلسي. اللاعب البلجيكي أخبر ريال مدريد بأن النادي أمامه مهلة لمدة أسبوع من أجل حسم التفاوض مع تشيلسي وضمه وإلا ربما يتخذ قرار بالبقاء في صفوف النادي الازرق اللندني. ويطلب تشيلسي 140 مليون يورو للتخلي عن هازارد 27 عاما بينما يرى ريال مدريد أن 100 مليون يورو فقط مبلغ مناسب للتعاقد مع اللاعب. يذكر أن عقد هازارد ينتهي مع تشيلسي بنهاية الموسم المقبل وأكد اللاعب في أكثر من مرة رغبته في العمل تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

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