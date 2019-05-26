فيديو.. ليفربول لـ محمد صلاح : تقدر تطير من غير جناحات

حرص نادي ليفربول علي توجيه رسالة تحفيزية لمحمد صلاح نجم الفريق ولاعب المنتخب الوطني، قبل ايام قليلة من المواجهة المرتقبة التي يخوضها الريدز امام توتنهام هوتسبير في نهائي دوري ابطال اوروبا . ونشر الحساب الرسمي لليفربول علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو لعدد من اجمل أهداف النجم المصري مع الفريق خلال الموسم المنقضي . ووجه الحسابالرسمي للريدز رسالة لصلاح قال فيها : "تقدر تطير من غير جناحات .. أهداف رائعة وموسم لن ينسى للريدز " . وكان صلاح قد توج للموسم الثاني علي التوالي بجائزة هداف الدوري الانجليزي الممتاز ،كما تأهل الفريق لنهائي دوري الابطال للموسم الثاني علي التوالي بعد ان خسر نهائي العام الماضي امام ريال مدريد الاسباني . Advertisements

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