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أحمد الشيخ يواصل العلاج الطبيعي قبل الانتظام في تدريبات الأهلي

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يؤدي أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسات علاج طبيعي بعد تعرضه لإصابة بجزع في أنكل القدم، على أن يبدأ مرحلة جديدة في

برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد زوال الورم في القدم بشكل نهائي.

وكان الشيخ قد تعرض للإصابة في مران الفريق، واطمأن الجهاز

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الفني على حالة اللاعب، مؤكدا عودته من جديد للانتظام في المران الجماعي بعد الانتهاء من البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له.
ويؤدي الأهلي تدريباته يوميا على ملعب التتش تحت قيادة الأوروجواياني، مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق.
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