قناة مصرية مفتوحة تذيع نهائي الكونفيدرالية

تذاع مباراة الزمالك المصري ونظيره نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، على قناة تايم سبورت الارضية، فى تمام العاشرة مساء الأحد على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية.

ولإستقبال قناة "تايم سبورت" الارضية يتم من

خلال التردد الارضي UHF 32، وتشغيل بث القناة بشكل مباشر من خلال التليفزيون بدلا من الريسيفر.

مباراة الذهاب انتهت بتقدم فريق نهضة بركان المغربي بهدف للمهاجم لابا كوجو

فى الدقيقة 94، فى شباك الزمالك، خلال المباراة التى جمعتهما على ملعب البلدى ببركان، ويحتاج الزمالك للفوز بهدفين نظيفين على الأقل لضمان حسم لقب بطولة الكونفدرالية.

هذا ومن المعلوم أن قناة تايم سبورت سوف تنقل جميع مباريات بطولة الأمم الأفريقية حصريا علي التردد الأرضي بداية من 21 يونيو.