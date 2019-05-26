فحص طبي لوليد ازارو علي هامش مران الاهلي

يخضع وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي مساء اليوم قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام على ملعب التتش؛ للتعرف على مدى جاهزيته للتواجد

في المران الجماعي وزوال الألم الذي عاني منه في الكتف بشكل نهائي.

واشتكى أزارو من آلام في الكتف عقب مباراة الإسماعيلي

الأخيرة في بطولة الدوري العام، واكتفى بأداء جلسة في «الجيم» بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق والتي استمرت 24 ساعة.

وعلى ضوء الفحص الطبي يتحدد موعد مشاركة وليد أزارو في المران الجماعي وتجهيزه للمرحلة المقبلة.