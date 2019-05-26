فحص طبي لوليد ازارو علي هامش مران الاهلي

يخضع وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي مساء اليوم قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام على ملعب التتش؛ للتعرف على مدى جاهزيته للتواجدفي المران الجماعي وزوال الألم الذي عاني منه في الكتف بشكل نهائي.
واشتكى أزارو من آلام في الكتف عقب مباراة الإسماعيلي
وعلى ضوء الفحص الطبي يتحدد موعد مشاركة وليد أزارو في المران الجماعي وتجهيزه للمرحلة المقبلة.
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